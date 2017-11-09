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Трамп – Ким Чен Ыну: «Твое оружие тебя не спасет»

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Трамп – Ким Чен Ыну: «Твое оружие тебя не спасет»

09.11.2017 23:41 / Политика / Прочли: 553 человек

Американский президент, который сейчас путешествует странами Азии, сделал персональное предупреждение северокорейскому лидеру: «Оружие, которым вы владеете, вас не обезопасит».

Находясь с официальным визитом в столице Южной Кореи Сеуле, глава США Дональд Трамп сделал прямое и очень личное предупреждение северокорейскому правителю Ким Чен Ыну. Случилось это накануне, 8 ноября.

Выступая перед южнокорейскими депутатами в здании Национального собранию Южной Кореи, Трамп посоветовал Пхеньяну прекратить ядерные провокации. «Оружие, которым вы владеете, вас не обезопасит, оно, наоборот. Поддает ваш режим серьезной угрозе, – заявил Трамп. – Каждый шаг, который вы делаете в этом направлении, на этом темном пути, лишь увеличивает опасность, с которой вы имеете дело».

Также американский президент добавил, что «КНДР – это ад на земле, на который никто не заслуживает».

«Северная Корея отнюдь не является тем раем на земле, который задумывал ваш дед, – обратился 45-й президент США напрямую к Ыну. – Напротив, это ад, на который никто не заслуживает», – подчеркнул глава сверхдержавы.  

Глава Америки добавил, что решение северокорейских властей еще раз погрозить Соединенным Штатам иле их союзникам ядерным ударом было бы крайне опрометчивым, как он выразился, «фатальним просчетом», так как «это уже совсем не та администрация, что была у США раньше». «Не надо нас недооценивать и испытывать», – подытожил глава США. 

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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