Объединенный штаб сил самообороны Японии о том, что японские истребители поднялись сопровождать российский самолёт-разведчик

Но, сам разведчик не нарушил японских рубежей. Именно на эту информацию внимание обращает Объединенный штаб сил самообороны Японии. Тем не менее, чтобы сопровождать это воздушное судно в воздух по тревоги подняли истребители ВВС самообороны страны.



Ситуацию прокомментировали японские военные, сообщив о том, что российский самолет пролетел приблизительно пятисот километров от острова Хоккайдо, а дальше вдоль западного побережья острова Хонсю, прежде как взять обратный курс на базу.

Текст: Т. Сокот



