Американские актеры отреагировали на англоязычную версию "Шугалея-2"
Звезды Голливуда записали видеообращение в поддержку российского социолога Максима Шугалея, который уже больше года незаконно удерживается в ливийской тюрьме.
История российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, находящихся с мая 2019 года в тюрьме "Митига" близ Триполи, получила свое отражение в фильмах "Шугалей" и "Шугалей-2". Российские зрители увидели премьеру второй части 6 сентября.
Англоязычная версия фильма "Шугалей-2" появилась 11 сентября на YouTube и получила отклик от американских киноактеров. Федеральное агентство новостей опубликовало видеообращения Дольфа Лундгрена, Чарли Шина и Винни Джонса.
"Не сдавайся, друг, и помни: впереди только свобода", — сказал Лундгрен.
Остальные голливудские актеры также пожелали Максиму Шугалею не сдаваться и выразили уверенность в том, что он выйдет на свободу. Ранее такую же уверенность продемонстрировали российские звезды шоу-бизнеса и блогеры, которые провели акцию "Русские не сдаются!".