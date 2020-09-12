Американские актеры отреагировали на англоязычную версию "Шугалея-2"

История российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, находящихся с мая 2019 года в тюрьме "Митига" близ Триполи, получила свое отражение в фильмах "Шугалей" и "Шугалей-2". Российские зрители увидели премьеру второй части 6 сентября.

Англоязычная версия фильма "Шугалей-2" появилась 11 сентября на YouTube и получила отклик от американских киноактеров. Федеральное агентство новостей опубликовало видеообращения Дольфа Лундгрена, Чарли Шина и Винни Джонса.

"Не сдавайся, друг, и помни: впереди только свобода", — сказал Лундгрен.

Остальные голливудские актеры также пожелали Максиму Шугалею не сдаваться и выразили уверенность в том, что он выйдет на свободу. Ранее такую же уверенность продемонстрировали российские звезды шоу-бизнеса и блогеры, которые провели акцию "Русские не сдаются!".