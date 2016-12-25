Владимир Путин выразил свои соболезнования родным пассажиров, разбившегося Ту-154





Напомним, воздушное судно с 92 людьми на борту, летевшее на российскую базу в сирийскую Латакию, рухнуло в пучины моря у сочинского побережья, едва успев взлететь с аэродрома города Сочи после произведенной дозаправки.





Среди погибших — военнослужащие, съемочные группы трех российских телеканалов в количестве девяти человек, 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая художественного руководителя коллектива Валерия Халилова, которые должны были поздравить российских военных, несущих службу в Сирии, с Новым годом. Находилась на борту, как следует из списков пассажиров судна, "вывешенных" оборонным ведомством на официальном сайте, и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная широкой общественности как Доктор Лиза.





Текст: Е. Скобелева