Владимир Путин выразил свои соболезнования родным пассажиров, разбившегося Ту-154
25.12.2016 14:43 / Происшествия / Прочли: 116 человек
Глава государства обратился со словами сочувствия к родственникам и близким людей, погибших в сегодняшней авиакатастрофе у берегов Сочи.
Российский лидер Владимир Путин выразил родным жертв крушения самолета Минобороны глубочайшие сожаления. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, воздушное судно с 92 людьми на борту, летевшее на российскую базу в сирийскую Латакию, рухнуло в пучины моря у сочинского побережья, едва успев взлететь с аэродрома города Сочи после произведенной дозаправки.
Среди погибших — военнослужащие, съемочные группы трех российских телеканалов в количестве девяти человек, 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая художественного руководителя коллектива Валерия Халилова, которые должны были поздравить российских военных, несущих службу в Сирии, с Новым годом. Находилась на борту, как следует из списков пассажиров судна, "вывешенных" оборонным ведомством на официальном сайте, и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная широкой общественности как Доктор Лиза.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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