В Окленде экстренно приземлился самолет Boeing 737 компании Qantas

Что касается причины инцидента, это было задымление в салоне самолета.







Это был самолет Boeing 737, который принадлежит австралийской авиакомпании Qantas. Он вылетел из Окленда и направлялся в Сидней. Однако, приблизительно через 20 минут после взлета воздушное судно вернулось. Оно совершило экстренную посадку в аэропорту отправления.





Эту ситуацию прокомментировал официальный представитель аэропорта. Он сообщил, что причина этого инцидента - задымление в салоне самолета. Оно, согласно предварительной информации, случилось по причине неисправности одной из печек для разогрева пищи.





Хорошо, что в сложившейся ситуации никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В планах Qantas было отправить пассажиров в Сидней рейсами. Они выполнялись в течение ближайших суток.





Текст: Т. Сокот



