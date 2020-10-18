Ученые о необычной особенности коронавируса





Специалисты Университета Сарагосы в Испании проинформировали общественность о том, что столь восприимчивые к коронавирусу белки ACE2 активно взаимодействуют друг с другом в легких. Также происходит с белками в других органах. Поэтому молекулы контактируют друг с другом, перемещаясь в цитоплазме особым способом. Так они преодолевают столь разные препятствия.

Исследователи разработали математическую модель. Она позволяет отследить цепочку взаимодействий, которые вызывают изменения в белках, находящихся за пределами легких. В результате, они влияют на уязвимость органов для коронавируса.

Ученые говорят, что нацеленные на нарушение данных цепочек препараты помогают максимально избежать полиорганной недостаточности от инфекции, которая приводит к смерти пациентов.

Текст: Т. Сокот



