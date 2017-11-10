Московская биржа: фондовый рынок РФ открылся снижением

Обратим внимание, что индекс ММВБ снизился в пределах 0,22%. Он составил всего 2178,82 пункта.



Что касается индекса РТС, он просел приблизительно 0,33%, составив таким образом 157,53 пункта.

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Текст: Т. Сокот



