«Клоунская истерия» докатилась и до Германии

Странное развлечение пранкеров, ставящих своей целью доведение обычных людей до заикания от испуга, распространяется по старушке-Европе с молниеносной скоростью. Хулиганье облачается в костюмы сумасшедших паяцев, гримирует лица, имитируя клоунский раскрас, и устраивает на улицах городов засады на припозднившихся прохожих и даже водителей автомашин, пугая тех до полуобморочного состояния.



Как вещают западные средства масс-медиа, зловещие клоуны были замечены также в городах Австралии, Великобритании, Швеции и Финляндии. Причем тамошние нападающие не довольствуются банальным запугиванием. Зарегистрированы случаи, когда ряженные в клоунов атаковали людей с бейсбольными битами и бензопилами.

Из Штатов эта холодящая кровь в жилах забава перекочевала и в Германию. Лишь за последнюю неделю там насчитали целых пять атак «паяцев» на прохожих. Правоохранительные органы, расценивая выходки «приколистов» как нарушение закона, стращают тех арестами. Но нарушителей общественного порядка подобные угрозы не останавливают.

Текст: Е. Скобелева