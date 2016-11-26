В Мытищах повязали парня, плеснувшего в лицо девушке кислотой

В подмосковных Мытищах сотрудники правоохранительных органов произвели задержание молодого человека, который подозревается в нападении на девушку 17 лет: он плеснул ей в лицо кислоту. О задержании подозреваемого известила пресс-служба Главного следственного управления Следственного кома по Московской области в субботу, 26 ноября.

В обнародованном по этому поводу на сайте регионального Следкома сообщении сказано: «Задержан подозреваемый в причинении несовершеннолетней телесных повреждений в виде химических ожогов. Им оказался 20-летний житель города Электрогорска Московской области». На фигуранта завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Как рассказали в следственных органах, в пятницу утром молодой человек, поджидая жертву возле ее дома, расположенного по улице Сукромка в городе Мытищи, «с целью убийства» выплеснул девушке прямо в лицо некую едкую жидкость, охарактеризованную правоохранителями в протоколе как «неустановленное химическое вещество». Согласно предоставленным пресс-службой данным, потерпевшая получила телесные повреждения в виде химических ожогов лица и кистей рук.

Нападавший, по предварительным данным, является экс-бойфрендом пострадавшей, с которым она недавно разорвала отношения.

Текст: Е. Скобелева