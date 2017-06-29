Гремело в университете Кентукки

Два человека пострадали в результате взрыва газа в одном из корпусов общежития при университете американского города Мюррей, штат Кентукки. Это сообщение принадлежит руководителю окружного управления чрезвычайных служб Клэй Колла.







Кола указал на то, что взрыв прогремел в месте, где ранее обнаружили утечку газа.





Одним из пострадавших является работник университета. Его госпитализировали. Еще одному человеку была оказана медицинская помощь на месте происшествия.





Случившееся прокомментировали представители учебного заведения. Они сообщили, что среди студентов пострадавшие отсутствуют.





В Twitter университета представлено следующее сообщение: - "В зале "Ричмонд" произошел взрыв. Работают службы экстренной помощи. Не приближайтесь к месту происшествия".





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Т. Сокот



