В Великобритании родителей школьников, которые опаздывают на уроки, обяжут платить огромные штрафы

В начальной школе Fox в Соединенном Королевстве планируют в качестве наказания для учеников, которые опаздывают на уроки, и пап и мам, не успевающих забрать своих чад сразу после уроков, ввести штрафы. В образовательном учреждении будут введены строгие часы посещения, нарушение которых повлечет за собой взыскание крупной суммы, а именно 120 фунтов стерлингов. Именно столько должны будут отстегнуть каждый раз родители тех учеников, которые появятся у школьных ворот после девяти часов утра. Аналогический штраф заплатят отец и мать в случае, если не заберут ребенка из школы вовремя и он останется в заведении после 16 часов вечера.

Школа Fox является элитным образовательным учреждением, высокий уровень знаний, который показывают воспитанники, делал учебу в ней очень престижной. Но новый расклад вещей очень возмутил родителей. Особенно взрослые недовольны тем, что ребенка нельзя будет забрать после четырех вечера, ведь бывают такие ситуации, когда просто физически нет возможности это сделать.

Текст: Е. Скобелева