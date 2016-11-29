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Происшествие в провинции Альберта: канадский истребитель потерпел крушение

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Происшествие в провинции Альберта: канадский истребитель потерпел крушение

29.11.2016 18:49 / Происшествия / Прочли: 69 человек

Причина аварии, а также выжил ли пилот не известно. 

В провинции Альберта на западе страны произошел следующий инцидент: истребитель CF-18 Hornet вооруженных сил Канады потерпел крушение.

Какая-либо информация о том, что оказалось причиной аварии и выжил ли пилот, в настоящий момент не  известно.


Текст:
Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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