На протяжении двух часов на одной и той же московской улице из окон выпали два ребенка





По факту падения ребенка из подоконника квартиры в восточной части столицы Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве проводится доследственная проверка. Следователи уже осмотрели местро происшествия и сейчас опрашивают родных и соседей потерпевшего ребенка.





В тот явно несчастливый для района день спустя каких-то два часа, ориентировочно в половине четвертого дня, из окна дома по этой же улице сиганул подросток, ученик восьмого класса. Вследствие полученых в результате падения повреждений юноша не выжил... О подробностях случившегося и причинах такого страшного поступка школьника не сообщается.





Текст: Е. Скобелева