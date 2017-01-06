В штатном режиме проходил рейс "Авроры" на Курилы

Авиакомпания "Аврора" занимается пассажирскими перевозками между Сахалином и Курильскими островами. Ее сотрудники не подтвердили информацию, которая имела отношение к якобы опасному сближению самолета компании с воздушным судном НАТО.







Рейс прокомментировала пресс-секретарь компании Татьяна Козырева. Она сообщила, что "рейс прошел в штатном режиме", отказавшись в свою очередь от дальнейших комментариев.





Ранее в СМИ была информация о том, что российский пассажирский самолет, который летел на Курилы, якобы оказался вынужден совершить экстренное снижение. Это было необходимо сделать для того, чтобы избежать столкновения с неизвестным воздушным судном. Скорее всего, это был самолет НАТО.





Текст: Т. Сокот



