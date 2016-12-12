Почему запчасти для Хендай выгодней покупать в интернете

Вопрос обслуживания личного транспорта для автолюбителей остается всегда актуальным. Особенно, если речь идет о такой дорогостоящей машине, как Хендай. Производитель осознанно реализует свои модели по высокой цене, безупречный дизайн и надежные эксплуатационные параметры ее полностью оправдывают. Чтобы отличные заводские характеристики этого авто оставались неизменными и после ремонта, выбирать запчасти Хендай следует с предельной тщательностью.

Почему именно интернет-магазин

Автомобили торговой марки Hyundai в России пользуются большой популярностью. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что запчастями для этих машин торгуют многие компании. Как реальные, так и виртуальные. Какие из них заслуживают доверия? Профессиональные организации есть в каждом из этих секторов, но более выгодные расценки предлагают интернет-магазины.



Причина более доступной стоимости кроется совсем не в плохом качестве запчастей. Виртуальные магазины в настоящих условиях – более рентабельный бизнес. Им нет нужды оплачивать труд персонала, аренду площадей, коммунальные услуги. Настоящие магазины все эти расходы включают в стоимость деталей, в убыток себе работать никто не будет. Интернет-магазин, сотрудничающий напрямую с производителем, может позволить себе устанавливать на автомобильные комплектующие расценки ниже рыночных. На таких ресурсах запчасти для Hyundai Santa Fe обойдутся на 20-30 % дешевле, чем в обычном магазине.

Как найти надежный интернет-магазин

О мошенничестве в сети наслышаны все. Многие водители именно по этой причине не решаются заказывать детали для авто через интернет. Доля правды в этих опасениях есть, но не стоит забывать, что и в обычном магазине могут обмануть. Более разумный вариант в таких условиях - найти один надежный интернет-магазин автозапчастей Хендай и сотрудничать с ним на постоянной основе.



Отыскать такой из многообразия площадок несложно. Рядового посредника выдаст ограниченный ассортимент деталей и расценки, практически идентичные реальным магазинам. Площадка, сотрудничающая напрямую с производителем комплектующих Хендай, должна отвечать следующим параметрам:

широкий выбор оригинальных и аналоговых деталей;

расценки на 20-30% дешевле рыночных;

возможность заказа редких запчастей;

оперативные сроки доставки.

Последний параметр особенно важен. Если компания готова прислать детали в течение двух-трех дней, это говорит о том, что вся продукция у нее есть в наличии и это не обычный посредник. Заказ редких деталей – услуга не особо распространенная. Ее оказывают только те интернет-магазины, которые связаны напрямую с производителем и имеют доступ к его каталогам.



Каждый покупатель самостоятельно принимает решение купить ему оригинальные запчасти для Hyundai x35 или их дубликаты. Когда интернет-магазин надежный, второй вариант вполне возможен. Дубликаты оригинальных запчастей – это не дешевая китайская подделка. Их производят на современных заводах в полном соответствии с техническим регламентом. Обычно их заказчиком выступает компания-изготовитель транспортных средств. Таким путем она разгружает свои производственные линии.



Стоимость аналоговых деталей отличается от цены оригинальных максимум на 5-7 %. Если разница больше, то достойное качество деталей никто не сможет гарантировать. Что касается обязательств, то покупать детали для Хендай в интернете выгодно и безопасно, но только в том случае, когда менеджер ресурса готов предоставить сертификаты на продукцию в электронном варианте. Если с этой процедурой возникла заминка, сотрудничество с магазином стоит прекратить на этом этапе.