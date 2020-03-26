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Блефаропластика: боремся с мешками под глазами

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Блефаропластика: боремся с мешками под глазами

26.03.2020 21:05 / Общество / Прочли: 326 человек

Мешки под глазами негативно сказываются на внешности их обладателей. 

С ними лицо становится уставшимболезненным и более возрастнымОткуда они берутся и как решить эту проблему?

Мешки под глазами - эстетический недостаток внешностикоторый делает лицо уставшим и постаревшимПричинами его формирования могут быть следующие факторы:

  • грыжевое выпячивание мембраны глазницывызванное ее перерастяжением;
  • разрастание окологлазной клетчатки;
  • процессы старения организма;
  • заболевания почек;
  • отекивызванные задержкой жидкости в организме.

Последнюю причину легко установить самостоятельноЕсли отеки являются факторомвлияющим на формирование мешков под глазамито в этом случае они проходят во второй половине дняпосле тогокак человек начинает активно двигатьсястимулируя кровообращениеВ этом случае для избавления от них рекомендуется делать специальные маски и ограничить употребление соли.

Заболевания почек выявляются анализом мочив котором в случае обнаружения болезнификсируют наличие белкаПослепроведения курса соответствующей терапиивместе с заболеванием проходят и его симптомы.

Если же отеки возникают по причине физиологических изменений в тканяхто в этом случае помочь сможет только блефаропластикаЭто пластическая операциянаправленная на иссечение тканивызвавшей перерастяжение кожного покрова и проводящаяся под местной анестезиейВ зависимости от сложности поставленных задач и объема работ она может занять от 1 часа до 2.

Разрезы делаются по анатомическим складкам с внешней стороны или же на нижнем своде конъюктивыВ первом случае заметных следов от швов не остаетсяа во втором - они просто не накладываютсяПосле операции проявляется отечностьсинякиболевые ощущения
Восстановительный период после блефаропластики занимает несколько недельВ этот период для ускорения заживления тканей рекомендуют носить специальную повязкуКроме тогонужно:

  • ограничить физическую активность;
  • отказаться от использования декоративной косметикиношения контактных линз;
  • избегать попадания прямых солнечных лучей.

Уже на 7-10 день вы сможете оценить результат блефаропластикиОн напрямую зависит от квалификации и опыта пластического хирургаПоэтому очень важно подобрать для этой процедуры хорошего специалистаВ этом вам смогут помочь Интернет-ресурсыНа любом поисковом сайте вы сможете получить список клиник пластической хирургиинабрав встроке поиска браузера «пластическая хирургия». Любое серьезное медицинское учреждение имеет свой собственный сайтна котором представлена биография работающих в ней хирургова также фото их пациентов до и после блефаропластики.

Кроме тогосуществуют специализированные форумы по пластической хирургиина которых пациентысделавшие себе ту или иную операциюоставляют отзывыУ них вы можете получить исчерпывающую информацию из первых уст.

Таким образоммешки под глазами - это эстетический недостатоккоторый легко устраняется с помощью блефаропластикиПосле этой операции ваше лицо преобразитсяпомолодеети вы станете уверенней в себе!

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Источник: LadyVenus.ru
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