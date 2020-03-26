Блефаропластика: боремся с мешками под глазами
26.03.2020 21:05 / Общество / Прочли: 326 человек
Мешки под глазами негативно сказываются на внешности их обладателей.
С ними лицо становится уставшим, болезненным и более возрастным. Откуда они берутся и как решить эту проблему?
Мешки под глазами - эстетический недостаток внешности, который делает лицо уставшим и постаревшим. Причинами его формирования могут быть следующие факторы:
Последнюю причину легко установить самостоятельно. Если отеки являются фактором, влияющим на формирование мешков под глазами, то в этом случае они проходят во второй половине дня, после того, как человек начинает активно двигаться, стимулируя кровообращение. В этом случае для избавления от них рекомендуется делать специальные маски и ограничить употребление соли.
Заболевания почек выявляются анализом мочи, в котором в случае обнаружения болезни, фиксируют наличие белка. Послепроведения курса соответствующей терапии, вместе с заболеванием проходят и его симптомы.
Если же отеки возникают по причине физиологических изменений в тканях, то в этом случае помочь сможет только блефаропластика. Это пластическая операция, направленная на иссечение ткани, вызвавшей перерастяжение кожного покрова и проводящаяся под местной анестезией. В зависимости от сложности поставленных задач и объема работ она может занять от 1 часа до 2.
Разрезы делаются по анатомическим складкам с внешней стороны или же на нижнем своде конъюктивы. В первом случае заметных следов от швов не остается, а во втором - они просто не накладываются. После операции проявляется отечность, синяки, болевые ощущения.
Восстановительный период после блефаропластики занимает несколько недель. В этот период для ускорения заживления тканей рекомендуют носить специальную повязку. Кроме того, нужно:
Уже на 7-10 день вы сможете оценить результат блефаропластики. Он напрямую зависит от квалификации и опыта пластического хирурга. Поэтому очень важно подобрать для этой процедуры хорошего специалиста. В этом вам смогут помочь Интернет-ресурсы. На любом поисковом сайте вы сможете получить список клиник пластической хирургии, набрав встроке поиска браузера «пластическая хирургия». Любое серьезное медицинское учреждение имеет свой собственный сайт, на котором представлена биография работающих в ней хирургов, а также фото их пациентов до и после блефаропластики.
Кроме того, существуют специализированные форумы по пластической хирургии, на которых пациенты, сделавшие себе ту или иную операцию, оставляют отзывы. У них вы можете получить исчерпывающую информацию из первых уст.
Таким образом, мешки под глазами - это эстетический недостаток, который легко устраняется с помощью блефаропластики. После этой операции ваше лицо преобразится, помолодеет, и вы станете уверенней в себе!
Мешки под глазами - эстетический недостаток внешности, который делает лицо уставшим и постаревшим. Причинами его формирования могут быть следующие факторы:
- грыжевое выпячивание мембраны глазницы, вызванное ее перерастяжением;
- разрастание окологлазной клетчатки;
- процессы старения организма;
- заболевания почек;
- отеки, вызванные задержкой жидкости в организме.
Последнюю причину легко установить самостоятельно. Если отеки являются фактором, влияющим на формирование мешков под глазами, то в этом случае они проходят во второй половине дня, после того, как человек начинает активно двигаться, стимулируя кровообращение. В этом случае для избавления от них рекомендуется делать специальные маски и ограничить употребление соли.
Заболевания почек выявляются анализом мочи, в котором в случае обнаружения болезни, фиксируют наличие белка. Послепроведения курса соответствующей терапии, вместе с заболеванием проходят и его симптомы.
Если же отеки возникают по причине физиологических изменений в тканях, то в этом случае помочь сможет только блефаропластика. Это пластическая операция, направленная на иссечение ткани, вызвавшей перерастяжение кожного покрова и проводящаяся под местной анестезией. В зависимости от сложности поставленных задач и объема работ она может занять от 1 часа до 2.
Разрезы делаются по анатомическим складкам с внешней стороны или же на нижнем своде конъюктивы. В первом случае заметных следов от швов не остается, а во втором - они просто не накладываются. После операции проявляется отечность, синяки, болевые ощущения.
Восстановительный период после блефаропластики занимает несколько недель. В этот период для ускорения заживления тканей рекомендуют носить специальную повязку. Кроме того, нужно:
- ограничить физическую активность;
- отказаться от использования декоративной косметики, ношения контактных линз;
- избегать попадания прямых солнечных лучей.
Уже на 7-10 день вы сможете оценить результат блефаропластики. Он напрямую зависит от квалификации и опыта пластического хирурга. Поэтому очень важно подобрать для этой процедуры хорошего специалиста. В этом вам смогут помочь Интернет-ресурсы. На любом поисковом сайте вы сможете получить список клиник пластической хирургии, набрав встроке поиска браузера «пластическая хирургия». Любое серьезное медицинское учреждение имеет свой собственный сайт, на котором представлена биография работающих в ней хирургов, а также фото их пациентов до и после блефаропластики.
Кроме того, существуют специализированные форумы по пластической хирургии, на которых пациенты, сделавшие себе ту или иную операцию, оставляют отзывы. У них вы можете получить исчерпывающую информацию из первых уст.
Таким образом, мешки под глазами - это эстетический недостаток, который легко устраняется с помощью блефаропластики. После этой операции ваше лицо преобразится, помолодеет, и вы станете уверенней в себе!
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Источник: LadyVenus.ru
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