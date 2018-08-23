Военнослужащие сирийской армии: сбиты три беспилотника боевиков

Напомним, что последние приближались к их позициям на юге провинции Идлиб. Они летели с территории, которая является подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.



Ситуацию прокомментировал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков. Он говорит, что дроны были сбиты из зенитки ЗУ-23 и стрелкового оружия. Что касается военнослужащих, они не пострадали.

В сообщении сказано следующее: «Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Текст: Т. Сокот



