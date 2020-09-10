Brexit: ультиматум ЕС Великобритании по поводу изменений в сделке по выходу





Великобритания опубликовала законопроект о переписывании частей соглашения о выходе, подписанного в январе.

ЕС заявил, что это «серьезно подорвало доверие», и его представители ЕС не будет «стесняться» применить судебный иск против Великобритании.

Министр кабинета министров Майкл Гоув заявил, что Великобритания «совершенно ясно» дала понять, что не будет отозывать закон.

Правительство заявляет, что парламент является суверенным и может принимать законы, которые нарушают обязательства Великобритании по международным договорам.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что "доверие и уверенность являются и будут ключевыми" после завершения последнего раунда торговых переговоров между Великобританией и ЕС, завершившимся в четверг в Лондоне.

Его британский коллега Дэвид Фрост заявил, что по поводу соглашения о свободной торговле сохраняются «значительные» разногласия, но добавил, что обсуждения продолжатся в Брюсселе на следующей неделе.

Текст: Т. Сокот



