В двух аэропортах Шанхая по причине грозы отменено более 260 рейсов
11.06.2017 12:34 / Происшествия / Прочли: 200 человек
Обратим внимание, что задержка приблизительно 40 рейсов превысила четыре часа.
Проливные дожди, которые продолжаются в Шанхае, с громом и молнией повлияли на работу воздушных гаваней.
Опубликованы данные корпорации "Шанхайский аэропорт". Сказано, что свыше 260 внутренних и международных рейсов как на вылет, так и на прилет отменили либо они задержались.
По состоянию на 14:00 по местному времени (09:00 мск), в аэропорту Хунцяо отменили вылет 61 рейса. Задержаны оказались еще 54. Время задержки от двух до четырех часов. Обратим внимание, что задержка свыше четырех часов затронула в общей сложности приблизительно 18 рейсов. Кроме того 54 рейса на прилет в эту воздушную гавань отменили.
Что касается международного аэропорта Пудун, здесь на вылет отменили 74 рейса. 38 еще задержали от двух до четырех часов. Еще у 21 рейса задержка вылета превысила четыре часа. Обратим внимание, что на прилет в этот аэропорт отменили 73 рейса.
В настоящее время в Шанхае объявили оранжевый уровень опасности. Причина - сильные ливни. Обратим внимание, что пропускная способность двух аэропортов Шанхая в субботу снизилась в пределах 50%.
В числе задержанных рейсов оказался вылет в Москву авиакомпании "Аэрофлот". Исходя из официального расписания, самолет должен был вылететь в 11:40 по местному времени (06:40 мск) из аэропорта Пудун. О времени его отправки информация отсутствовала долгое время.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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