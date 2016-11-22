Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Под домашним арестом у бывшего министра Улюкаева поднялось давление

Рейтинг: 0.0/5 (0 голосов)

Под домашним арестом у бывшего министра Улюкаева поднялось давление

22.11.2016 13:16 / Общество / Прочли: 74 человек

Домой к бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву вызывали «скорую помощь». Об этом рассказала заместитель пред московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, - передает РИА Новости. По ее словам, у 60-летнего экс-чиновника подскочило давление. На дом была вызвана бригада медиков, которые оказали необходимую помощь, госпитализация не понадобилась.

Напомним, в ночь на 15 ноября Следственный комитет РФ объявил о задержании руководителя Минэкономразвития при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, министр требовал от представителя «Роснефти» такую сумму за выдачу положительного заключения по сделке, разрешающей покупку компанией акций «Башнефти». 

На первом заседании суда, где Алексею Улюкаеву избирали меру пресечения, он рассказал о плохом состоянии здоровья. Подозреваемый заявил, что страдает от атеросклероза, гипертонии и других заболеваний сосудистой системы. Его адвокат Тимофей Гриднев добавил, что Улюкаеву ежедневно необходимо гулять на свежем воздухе не менее двух часов. Защитник предлагал меру пресечению в виде подписки о невыезде.

Однако суд отправил Улюкаева под домашний арест. А президент Владимир Путин уволил министра «в связи с утратой доверия». Тем временем Алексей Улюкаев свою вину во взяточничестве отрицает.

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
После землетрясения у побережья Фукусимы эвакуировались более 3 тысяч человек После землетрясения у побережья Фукусимы эвакуировались более 3 тысяч человек
22.11.2016 17:13 / Происшествия
В прибрежных районах на северо-западе острова страны Хонсю закрыли приблизительно 150 школ. Детям рекомендовал...
Как подобрать сувенир в подарок или на памятьКак подобрать сувенир в подарок или на память
22.11.2016 17:08 / Общество
Практически все из нас любят получать сувениры или покупать их на память про свое путешествие или отпуск. ...
В США в результате ДТП с участием школьного автобуса погибли шесть человек В США в результате ДТП с участием школьного автобуса погибли шесть человек
22.11.2016 13:23 / Происшествия
В результате случившегося госпитализированы еще 23 человека. ...
В Челябинске автобус врезался в маршрутку, есть пострадавшиеВ Челябинске автобус врезался в маршрутку, есть пострадавшие
22.11.2016 13:06 / Происшествия
Не менее семи человек пострадали при столкновении автобуса с маршрутным такси в Челябинске. Дорожный инцидент ...
В Магнитогорске расследуют доведение до самоубийства 10-летнего мальчикаВ Магнитогорске расследуют доведение до самоубийства 10-летнего мальчика
22.11.2016 12:54 / Общество
В многоквартирном доме в Магнитогорске из квартиры на шестом этаже выпал 10-летний школьник. По информации СКР...
В cтранах Центральной Америки объявили тревогу по причине приближения шторма В cтранах Центральной Америки объявили тревогу по причине приближения шторма "Отто"
22.11.2016 11:59 / Происшествия
Что касается скорости ветра в пределах шторма, она составила порядка 22 м/с....
Голливуд: Канье Уэста отвезли в больницу в наручниках для психиатрического осмотраГолливуд: Канье Уэста отвезли в больницу в наручниках для психиатрического осмотра
22.11.2016 11:28 / Шоу-бизнес
39-летнего рэпера Канье Уэста, мужа звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, доставили в медицинский центр в Лос-Андж...
На нефтяном комплексе, что расположен в префектуре Фукусима, случился пожарНа нефтяном комплексе, что расположен в префектуре Фукусима, случился пожар
22.11.2016 11:18 / Происшествия
...
Десятая часть граждан России контролирует 89% общего благосостоянияДесятая часть граждан России контролирует 89% общего благосостояния
22.11.2016 11:07 / Финансы
Банк «Credit Suisse» опубликовал очередной отчет оценки капитала в стране по итогам года. Как отмечают аналити...
Магнитуда землетрясения в Новой Зеландии составила 5,6Магнитуда землетрясения в Новой Зеландии составила 5,6
22.11.2016 11:03 / Происшествия
В Новой Зеландии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,6. Какие-либо данные о пострадавших и разр...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100