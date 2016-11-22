Под домашним арестом у бывшего министра Улюкаева поднялось давление

Напомним, в ночь на 15 ноября Следственный комитет РФ объявил о задержании руководителя Минэкономразвития при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, министр требовал от представителя «Роснефти» такую сумму за выдачу положительного заключения по сделке, разрешающей покупку компанией акций «Башнефти».

На первом заседании суда, где Алексею Улюкаеву избирали меру пресечения, он рассказал о плохом состоянии здоровья. Подозреваемый заявил, что страдает от атеросклероза, гипертонии и других заболеваний сосудистой системы. Его адвокат Тимофей Гриднев добавил, что Улюкаеву ежедневно необходимо гулять на свежем воздухе не менее двух часов. Защитник предлагал меру пресечению в виде подписки о невыезде.

Однако суд отправил Улюкаева под домашний арест. А президент Владимир Путин уволил министра «в связи с утратой доверия». Тем временем Алексей Улюкаев свою вину во взяточничестве отрицает.

Текст: Е. Скобелева