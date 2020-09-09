Мигранты из Мории: пожар уничтожил греческий лагерь, оставив 13000 человек без крова





Около 20 пожарных боролись с пожаром в лагере Мория, рассчитанном на менее 3000 человек, в то время как мигранты, многие из которых страдали от воздействия дыма, бежали.

Министр миграции Греции сказал, что пожары «начались с лиц, ищущих убежища».

Полиция перекрыла дороги из лагеря, чтобы не допустить въезда мигрантов в близлежащие города.

Многие пытались перевезти свои вещи в портовый город Митилини, но доступ оцепили. Многие после пожара спали на полях.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что согласилась профинансировать перевод 400 несопровождаемых подростков и детей в жилье на материке.

Текст: Т. Сокот



