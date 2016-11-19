Американские ученые: полынь способна убить 98% раковых клеток за 16 часов
19.11.2016 00:32 / Наука / Прочли: 68 человек
Это мнение принадлежит американским онкологам, в то время как российские специалисты в заданной сфере утверждают, что к подобным заявлениям необходимо относится вполне скептически, так как они просто сенсационные.
Одно из распространенных растений – полынь. Оно однолетнее и является эффективным средством от рака. Речь идет об экстракте самого растения, а именно его химическом соединении. Таково мнение американских ученых. Оно принадлежит американским биологам из Калифорнийского университета. Они считают, что это растение убивает 98% раковых клеток на протяжении 16 часов.
Ученые заявили, что польза растения в борьбе с болезнью доказана в процессе многочисленных лабораторных исследований. Дело в том, что с онкологическим заболеванием борется содержащийся в растении артемизин. Он препятствует делению клеток, обладает исцеляющим эффектом, поэтому полынь так удивительна. Одновременно она очень эффективно уничтожает кишечных паразитов.
Американские специалисты считают, что полынь однолетняя излечивает практически треть людей, которые страдают онкологическим заболеванием в тканях легких. В основе мнения специалистов – отзывы тяжелобольных.
Что касается эффективности лечения полынью онкозаболеваний, она возрастет в несколько раз, если это целебное растение применять вместе с препаратами железа. Артемизинин отлично реагирует с железом, образуя свободные радикалы. Те в свою очередь уничтожают клетки. Кстати, раковые клетки поглощают большее количество железа по сравнению с нормальными.
Эксперты считают, что «убийство» патогенных клеток препаратом, в основе которого полынь, уже доказано лабораторными исследованиями. Специалисты уверены, что такая находка снизит развитие рака легких в пределах 30%. Актуален экстракт полыни и при опухолях селезенки, лейкозе, матки, раке печени.
По поводу лечения онкозаболевания полынью высказался детский врач-онколог и заслуженный врач России Владимир Круглов. Он считает, что часто такие сенсационные заявления оказываются просто пустым звуком.
Мнение Круглова заключается в следующем: - «как окажется в этом случае, покажет время, но у меня есть определенный скепсис. Ведь рак — болезнь очень разнородная, и не может быть универсального лекарства».
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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