Трамп не собирается уступать





Президент Трамп выглядел подавленным, когда вернулся в Белый дом в субботу.

Специалисты спрогнозировали победу Байдена в субботу после того, как успехи на ключевых полях сражений в Пенсильвании и Неваде позволили ему преодолеть порог в 270 голосов коллегии выборщиков. Это тот подбор голосов, который необходим для захвата Белого дома.

Трамп не выступал публично с тех пор, как объявлены возможные результаты голосования. Он повторил предыдущие утверждения о мошенничестве с избирателями в твитах, которые Twitter вскоре обозначил как «оспариваемые». Кампания Трампа показала, что их кандидат не планирует уступать.

Трамп остается непокорным. Он заявил, что Байден «ложно выдает себя за победителя», и настаивал, что выборы «далеки от завершения». Президент набрал более 70 миллионов голосов, это второй по величине результат в истории.

Текст: Т. Сокот



