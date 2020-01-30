«Радио Свобода» получила порцию критики за вброс о российском добровольце

Например, Сергей Кузнецов уличил «Радио Свобода» в том, что журналисты строят свои выводы на основе сомнительных данных.

Пользователь Коля Сидоренко посчитал, что сотрудников «Радио Свобода» следует отправить в горячие точки, чтобы они отучились распространять дезинформацию. В свою очередь, Петр Гаврилов отвечает, что за вбросом о российском добровольце стоят Соединенные Штаты



С предыдущими комментаторами полностью согласился некто Максим Высоцкий. По его словам, журналистам проамериканского СМИ регулярно мерещатся русские, когда речь заходит о вооруженных конфликтах.

Иван Орлов уличил «Радио Свобода» во лжи, а Павел Антипов объяснил, зачем Штаты заказывают подобные материалы.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Владимир Карасев. По его мнению, «Радио Свобода» – полностью американское СМИ, и Вашингтон открыто финансирует распространение фейков. При этом Карасев считает, что американским заказчикам не удается добиться поставленных целей – появление новостей о российских добровольцах лишь положительно сказывается на имидже России.

«У нас появляется новый героический образ, который нравится нашим гражданам и которого так боятся США и наши либералы», — резюмировал эксперт.