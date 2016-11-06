Медведев выразился, что отношения между РФ и США пребывают на уровне «ниже плинтуса»

Действующий глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между двумя государствами, США и Россией, в настоящий момент не то что натянуты, а упали «ниже плинтуса». Именно это выражение глава правительства использовал в недавнем интервью Второму телеканалу Израиля. Целиком текст данного журналистского материала приведен на интернет-страничке главного органа исполнительной власти Российской Федерации.

Как высказался в беседе с израильским ведущим премьер-министр, российско-американские отношения по состоянию на сегодня пребывают «на запредельно низкой точке». «Если быть до конца откровенным, когда мы только налаживали контакты с действующей администрацией, с новоизбранным тогда президентом Бараком Обамой, я даже никоим образом не мог предположить, что они дойдут до такой беспрецедентно низкой точки», — сказал Дмитрий Медведев. После некоторой паузы российский премьер отметил, что до этого бывали и «вполне приличные периоды во взаимоотношениях» со Штатами.

Как пример он упомянул о соглашении об ограничении стратегических наступательных вооружений, а также урегулировании тогдашней сложной ситуации, сложившейся вокруг Ирана. «Но, к большому сожалению, из-за того, что случилось на Украине, благодаря усилиям, приложенным администрацией американского лидера Обамы, эти отношения упали, как говорится, ниже плинтуса, они стали крайне низкими. Но в этом наша вина отсутствует, это не является нашим выбором», — акцентировал глава российского правительства.

О российско-американских отношениях разговор зашел после вопроса о том, на самом ли деле Кремль поддерживает и помогает кандидату от республиканцев Дональду Трампу в достижении его цели — победить в президентской гонке. Медведев на это ответил, что «повлиять на исход американских выборов невозможно, потому что их исход определяется народом Соединенных Штатов Америки».

Премьер добавил, что Россия открыта и готова строить отношения с Америкой независимо от того, кто там следующим займет президентский пост. «Любой президент, какой бы ни была фамилия будущего главы Соединенных Штатов — Клинтон или Трамп. Но мы готовы, мы тоже об этом говорили неоднократно, к установлению нормальных, продуктивных отношений с любым президентом Соединенных Штатов. Мы в этом заинтересованы», — подчеркнул Медведев.

Затем интервьюер поинтересовался у Медведева, как Москва отреагировала на обвинения в том, что она вмешивается в предвыборный процесс, охвативший Америку, которые прозвучали со стороны США. Российский политик заметил: «Мы к этому относимся абсолютно спокойно». Как пояснил Медведев, американская политическая машина позволяет себе активно совать нос в политические дела, происходящие на всех материках, и рассматривает такое свое повсеместное вмешательство как нечто совершенно нормальное и им позволительное. «Они, по всей видимости считают, что положено Юпитеру, как говорили в древности, то не полагается быку. То есть они имеют право на многое, а другим странам ничего в этом плане делать непозволительно», — сказал он.

А во-вторых, считает Дмитрий Медведев, Вашингтону не помешало бы заняться внутренними проблемами страны, а не придумывать внешних врагов в обличье Российской Федерации или какой-то другой страны. «Потому как это довольно примитивный прием — добиваться цели, исходя из теории заговора и наличия врагов, говорить: смотрите, что происходит, мы должны дать этому отпор. Это, как правило, дает очень короткий, сиюминутный эффект», — уверен Медведев.