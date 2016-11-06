Медведев выразился, что отношения между РФ и США пребывают на уровне «ниже плинтуса»
Глава правительства считает, что отношения между Штатами и Россией «упали ниже плинтуса». Об этом он заявил в ходе своего последнего интервью израильским телевизионщикам. По словам российского премьера, до «беспрецедентно низкой точки» они дошли «благодаря стараниям администрации президента Обамы».
Действующий глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между двумя государствами, США и Россией, в настоящий момент не то что натянуты, а упали «ниже плинтуса». Именно это выражение глава правительства использовал в недавнем интервью Второму телеканалу Израиля. Целиком текст данного журналистского материала приведен на интернет-страничке главного органа исполнительной власти Российской Федерации.
Как высказался в беседе с израильским ведущим премьер-министр, российско-американские отношения по состоянию на сегодня пребывают «на запредельно низкой точке». «Если быть до конца откровенным, когда мы только налаживали контакты с действующей администрацией, с новоизбранным тогда президентом Бараком Обамой, я даже никоим образом не мог предположить, что они дойдут до такой беспрецедентно низкой точки», — сказал Дмитрий Медведев. После некоторой паузы российский премьер отметил, что до этого бывали и «вполне приличные периоды во взаимоотношениях» со Штатами.
Как пример он упомянул о соглашении об ограничении стратегических наступательных вооружений, а также урегулировании тогдашней сложной ситуации, сложившейся вокруг Ирана. «Но, к большому сожалению, из-за того, что случилось на Украине, благодаря усилиям, приложенным администрацией американского лидера Обамы, эти отношения упали, как говорится, ниже плинтуса, они стали крайне низкими. Но в этом наша вина отсутствует, это не является нашим выбором», — акцентировал глава российского правительства.
О российско-американских отношениях разговор зашел после вопроса о том, на самом ли деле Кремль поддерживает и помогает кандидату от республиканцев Дональду Трампу в достижении его цели — победить в президентской гонке. Медведев на это ответил, что «повлиять на исход американских выборов невозможно, потому что их исход определяется народом Соединенных Штатов Америки».
Премьер добавил, что Россия открыта и готова строить отношения с Америкой независимо от того, кто там следующим займет президентский пост. «Любой президент, какой бы ни была фамилия будущего главы Соединенных Штатов — Клинтон или Трамп. Но мы готовы, мы тоже об этом говорили неоднократно, к установлению нормальных, продуктивных отношений с любым президентом Соединенных Штатов. Мы в этом заинтересованы», — подчеркнул Медведев.
Затем интервьюер поинтересовался у Медведева, как Москва отреагировала на обвинения в том, что она вмешивается в предвыборный процесс, охвативший Америку, которые прозвучали со стороны США. Российский политик заметил: «Мы к этому относимся абсолютно спокойно». Как пояснил Медведев, американская политическая машина позволяет себе активно совать нос в политические дела, происходящие на всех материках, и рассматривает такое свое повсеместное вмешательство как нечто совершенно нормальное и им позволительное. «Они, по всей видимости считают, что положено Юпитеру, как говорили в древности, то не полагается быку. То есть они имеют право на многое, а другим странам ничего в этом плане делать непозволительно», — сказал он.
А во-вторых, считает Дмитрий Медведев, Вашингтону не помешало бы заняться внутренними проблемами страны, а не придумывать внешних врагов в обличье Российской Федерации или какой-то другой страны. «Потому как это довольно примитивный прием — добиваться цели, исходя из теории заговора и наличия врагов, говорить: смотрите, что происходит, мы должны дать этому отпор. Это, как правило, дает очень короткий, сиюминутный эффект», — уверен Медведев.Текст: Е. Скобелева