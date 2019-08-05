Индия испытала на себе систему противовоздушной обороны «быстрой реакции»

Индия провела испытания своей новейшей ракеты "земля-воздух" быстрого реагирования (QRSAM). Новая система противовоздушной обороны была опробована на фоне недавней вспышки между Нью-Дели и Исламабадом из-за Кашмира.







Всепогодная и вездеходная ракета, установленная на грузовике, успешно поразила цели во время испытаний, проведенных в воскресенье на полигоне в восточном индийском штате Одиша. Министр обороны Индии поделился фотографиями и видео запуска ракеты в своем аккаунте в Twitter.





Новая система противовоздушной обороны может похвастаться боевой дальностью 25-30 километров. Она оснащена устройствами против помех, позволяющими проникать в оборону противника. Ракета уже прошла серию испытаний в 2017 году и в феврале 2019 года.





Так, в воскресенье две ракеты использовали для поражения целей, летящих на разных высотах при различных условиях, информируют общественность военные источники, высоко оценившие маневренность системы.





Текст: Т. Сокот



