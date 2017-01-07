Во время учебного полета у бомбардировщика B-52 ВВС, США, отвалился двигатель

У стратегического бомбардировщика B-52 военно-воздушных сил (ВВС), США, во время учебного полета произошел следующий инцидент: отвалился двигатель.







Происшествие прокомментировало командование ВВС США, сообщив, место инцидента – ненаселенная местность, приблизительно 46 км на северо-восток от базы Майнот, Северная Дакота.





В СМИ представлена информация о том, что пострадавшие в результате инцидента отсутствуют. Самолету, который лишился силовой установки, удалось благополучно совершить посадку. Это связано с тем, что на B-52 вполне реально доставлять ядерные боезаряды, так как на нем установлено восемь турбовинтовых двигателей производства компании Pratt & Whitney.





На борту самолета во время полета находился стандартный экипаж. Его состав - пять человек.





В СМИ представлена информация о том, что никаких вооружений B-52 не нес. Поисковая команда ВВС на вертолете к этому времени обнаружила обломки упавшего двигателя. В настоящий момент она уже приступила к их сбору.





Так, причины случившегося до сих пор не известны. Сейчас проводится разбирательство обстоятельств инцидента.





Несколько слов о B-52. Это самый старый американский тяжелый дальний бомбардировщик. В ВВС его используют с 1955 года. Напомним, что он впервые поднялся в воздух в 1952 год.





В настоящий момент в составе ВВС 76 самолетов. Кстати, 18 из 76 самолетов находятся в резерве. Каждый из них способен нести 31,5 тонны крылатых ракет и бомб, среди которых и высокоточные, а также мины. Возможно, их будут эксплуатировать приблизительно до 2040 года.





Текст: Т. Сокот



