В Москве украли красной икры на 40 миллионов рублей





В столичном главке полиции сообщили: «Установлено, что неизвестные проникли на склад фирмы, пропилив отверстие в стене. Грабители похитили пластиковые контейнеры с лососевой икрой, стоимость которой составляет почти 40 миллионов рублей». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.





По факту кражи икры со склада возбуждено уголовное дело. Действия московских правоохранителей нацелены на поимку «икорных» воров.