В результате ДТП с участием автобуса в Иране погибли не менее 19 паломников

Междугородный автобус перевернулся в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмад. Это было серьезное ДТП – погибли 19 человек и еще 24 ранены.







Трагедия случилась на дороге между городами Ясудж и Аглид, на второстепенной дороге. Напомним, что движение по ней для скоростного пассажирского транспорта запрещено. Причина - многочисленные крутые повороты.





На место происшествия из Ясуджа и из соседней провинции Фарс отправились более десятка карет скорой помощи.





В автобусе находились паломники. Это люди из провинции Йезд. Они направлялись к шиитским святыням, что в Ираке.





Напомним, что согласно обнародованной статистике за прошлый год, всего жертвами дорожно-транспортных происшествий в Иране было 16,5 тыс. человек.





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Т. Сокот



