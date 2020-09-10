Пожар в Бейруте: через месяц после взрыва в порту вспыхнул большой пожар





Пожар вспыхнул там, где агентство по оказанию помощи хранило продукты и растительное масло.

Пожарные и военные часами боролись с огнем, используя вертолеты, чтобы пролить на него воду, прежде чем в четверг взяли его под контроль.

О пострадавших не сообщалось, и причина пожара пока не известна.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как портовые рабочие убегают, когда в четверг вспыхнул пожар в зоне беспошлинной торговли в порту. В результате пожара над ливанской столицей образовался клуб темного дыма.

Глава Красного Креста Ливана Джордж Кеттане сказал, что некоторые люди страдают от одышки, но сообщений о травмах не поступало.

Региональный директор Красного Креста Фабрицио Карбони проинформировал общественность о том, что на складе хранятся тысячи продуктовых посылок.

Он добавил, что гуманитарная операция может серьезно сорваться.

Территория вокруг пожара оцеплена, чтобы предотвратить его распространение. Генеральный директор гражданской обороны Раймонд Хаттар заявил, что те, кто работает над тушением пожара, не уйдут «до тех пор, пока пламя не погаснет полностью».

К вечеру официальные лица заявили, что большинство пожаров потушено.

Текст: Т. Сокот



