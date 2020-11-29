О том, что жителей хакасского посёлка затерроризировал черный козел





Да, кстати, даже администрация Саяногорска не смогла помочь с проблемой. Дальше одна из местных жительниц позвонила на городское телевидение.

Напомним, что в течение всего лета животное нападало на людей. Оно неоднократноь пыталось ударить своими рогами как детей, так и взрослых. Козла не пугали ни камни, ни палки. В результате, местные жители закупили газовые баллончики, которые оказались эффективны против нападений.

Когда на улице пусто, черное парнокопытное нападает на деревья и заборы. На телевидение позвонила женщина. Она сообщила о том, что этот козел принадлежит одному из пенсионеров. Животное постоянно срывается с веревки на лужайке, где должен пастись. Однажды он всю семью загнал на забор, когда эти люди копали у себя в огороде картошку.

Эту ситуацию прокомментировали у себя представители администрации Саяногорска. Они пояснили, что полицейские занимаются этим делом только в том случае, если только существует угроза жизни и здоровья граждан.

Текст: Т. Сокот



