О том, что жителей хакасского посёлка затерроризировал черный козел
29.11.2020 10:23 / Происшествия / Прочли: 311 человек
Жители поселка Манера в Саяногорске (Хакасия) в этот раз посчему-то оказались в крайне странной ситуации. Обитатели нескольких улиц боялись выйти из дома, поскольку на них нападал козёл черного окраса.
Да, кстати, даже администрация Саяногорска не смогла помочь с проблемой. Дальше одна из местных жительниц позвонила на городское телевидение.
Напомним, что в течение всего лета животное нападало на людей. Оно неоднократноь пыталось ударить своими рогами как детей, так и взрослых. Козла не пугали ни камни, ни палки. В результате, местные жители закупили газовые баллончики, которые оказались эффективны против нападений.
Когда на улице пусто, черное парнокопытное нападает на деревья и заборы. На телевидение позвонила женщина. Она сообщила о том, что этот козел принадлежит одному из пенсионеров. Животное постоянно срывается с веревки на лужайке, где должен пастись. Однажды он всю семью загнал на забор, когда эти люди копали у себя в огороде картошку.
Эту ситуацию прокомментировали у себя представители администрации Саяногорска. Они пояснили, что полицейские занимаются этим делом только в том случае, если только существует угроза жизни и здоровья граждан.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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