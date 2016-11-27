Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился на Ямале
27.11.2016 16:53 / Происшествия / Прочли: 83 человек
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. В настоящий момент СК занято проверкой.
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Она произошла рядом с поселком Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Таково сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС ФР. Оно носит следующий характер: - "вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку вблизи поселка Тазовский. Пострадавших и разрушений нет".
Напомним, что вертолет Ми-8 выполнял рейс Газ - Сале – Тазовский. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ сообщили о том, что по факту вынужденной посадки проводится доследственная проверка.
В ведомстве сообщили, что "около 10:00 по местному времени (08:00 мск) в Тазовском районе ЯНАО произвел вынужденную посадку вертолет Ми-8, авиакомпании "Ямал",. По данному факту Новоуренгойским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка". Здесь добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Согласно обнародованным предварительным данным, командир воздушного судна решил прервать полет и произвести вынужденную посадку. Воздушное судно практически не долетело 4 км до пункта назначения. Причина - срабатывание сигнализации "отказ левого двигателя".
В управлении сообщили, что "на борту воздушного судна находилось три члена экипажа, они не пострадали, воздушное судно не повреждено".
В настоящий момент и причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что Ми-8 – это многоцелевой вертолет. Он разработан ОКБ имени М. Л. Миля еще в начале 1960 годов. Ми-8 это самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Он входит в список наиболее массовых вертолетов в истории авиации. Он очень широко используется во многих странах мира и предназначен выполнить множество военных и гражданских задач.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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