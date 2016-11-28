В ходе ДТП с участием туристического автобуса в Таиланде пострадали трое россиян

Трое россиян в числе пострадавших в ходе ДТП с автобусом, который перевозил более 40 туристов из РФ на острове Пхукет, Таиланд.







Авария случилась в тот момент, когда у транспортного средства отказали тормоза. Дальше водитель автобуса свернул в кювет. Он так сделал с целью избежать столкновения с иными автомобилями. Троих пассажиров в результате случившегося доставили в больницу.





Информация о случившемся ДТП не поступала в посольство России. Это сообщение Владимира Соснова, заведующего консульским отделом дипмиссии.





Дипломат сообщил следующее: - "ни от туристов, ни от турфирм, ни от полиции никаких данных не поступало".





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Т. Сокот



