Коронавирус: число случаев заболевания во Франции превышает 10000 человек в день
13.09.2020 19:48 / Общество / Прочли: 451 человек
За последний месяц во Франции наблюдается всплеск новых инфекцийФранция сообщила о рекордном ежедневном росте случаев коронавируса, поскольку страна изо всех сил пытается сдержать новый всплеск инфекций.В субботу органы здравоохранения заявили, что зарегистрирован 10 561 новый случай, что более чем на 1000 больше, чем в пятницу.
Также увеличивается количество людей, попадающих в больницу и реанимацию.
Группа врачей призвала людей избегать частных собраний во время новой вспышки.
С июня уровень инфицирования повысился для всех возрастных групп, но официальные лица говорят, что этот рост особенно значительный среди молодых людей.
Франция - одна из нескольких европейских стран, где наблюдается рост новых случаев заболевания.
Поскольку власти всего континента ослабили строгие ограничения, введенные в марте для борьбы со вспышкой, в июне усилились новые случаи заболевания, а в последний месяц значительно выросли.
Что нового во Франции?
В эту субботу в больницу отправили 2432 человека. Это на 75 больше, чем в пятницу. Из них 417 были отправлены в реанимацию, что по показателю на 28 человек больше.
Еще 17 человек умерли от вируса. С начала пандемии во Франции зарегистрировано более 30 000 смертей. Это очень много.
Официальные лица определили 42 региона как «красные зоны», где активно циркулирует вирус и действуют более строгие требования к маскам и ограничения на сбор.
Это Париж, Лион и почти все побережье Средиземного моря.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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