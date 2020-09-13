Коронавирус: число случаев заболевания во Франции превышает 10000 человек в день





Также увеличивается количество людей, попадающих в больницу и реанимацию.

Группа врачей призвала людей избегать частных собраний во время новой вспышки.

С июня уровень инфицирования повысился для всех возрастных групп, но официальные лица говорят, что этот рост особенно значительный среди молодых людей.

Франция - одна из нескольких европейских стран, где наблюдается рост новых случаев заболевания.

Поскольку власти всего континента ослабили строгие ограничения, введенные в марте для борьбы со вспышкой, в июне усилились новые случаи заболевания, а в последний месяц значительно выросли.

Что нового во Франции?

В эту субботу в больницу отправили 2432 человека. Это на 75 больше, чем в пятницу. Из них 417 были отправлены в реанимацию, что по показателю на 28 человек больше.

Еще 17 человек умерли от вируса. С начала пандемии во Франции зарегистрировано более 30 000 смертей. Это очень много.

Официальные лица определили 42 региона как «красные зоны», где активно циркулирует вирус и действуют более строгие требования к маскам и ограничения на сбор.

Это Париж, Лион и почти все побережье Средиземного моря.

Текст: Т. Сокот



