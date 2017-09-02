В районе Эльбруса сошел сель

Из-за проливных дождей возле населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии на автодорогу федерального значения и поселения сошел селевой поток.



В результате схождения селя повреждены восемь фрагментов трассы и газопровод, сообщают местные экстренные службы.

Более того, сель заблокировал подходы к трем десяткам туристических баз. Вследствие чего в горах застряли примерно двести туристов, 66 из них – иностранцы из 14 стран мира. На Кавказском хребте отрезанными от остального мира оказались граждане США, Франции, Великобритании, ФРГ, КНР, Польши, Словении, Малайзии, Индии, Южной Кореи, Египта, Болгарии, Украины, Молдавии, перечисляют в пресс-службе регионального МЧС.

Продолжительные ливни привели к тому, что поднялся уровень воды в реке Баксан, стихия снесла три пешеходных моста. В пяти населенных пунктах, суммарное население которых составляет 5,5 тысячи человек, из-за повреждений магистрали отсутствует газообеспечение. В настоящее время сотрудники чрезвычайного ведомства расчищают трассу и ремонтируют газопровод. Потерпевших эвакуируют из зоны бедствия геликоптером спасателей.

Текст: Е. Скобелева