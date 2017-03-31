США: Масштабный пожар уничтожил часть шоссе в Атланте

Пожар на автомагистрали Interstate 85 в Атланте, штат Джорджия, США, охвативший огромную площадь дорожного полотна, практически превратил в руину часть шоссе. В связи с масштабным пожаром в округе Фултон местные власти объявили чрезвычайное положение. Из-за бушующей на отрезке скоростной дороги стихии движение на автомагистрали оказалось парализованным.



После того, как пламя было потушено, губернатор штата Джорджия Натан Дил выступил с заявлением перед жителями региона: «Держава мобилизует все имеющиеся ресурсы для обеспечения гражданской безопасности и минимизации сбоев трафика. Оценка повреждений моста продолжается. По этой причине мы призываем общественность избегать участка, где произошло ЧП. Мы будем держать общественность в курсе всей информации, которая будет поступать с места, и уведомим об альтернативных маршрутах». Также чиновник отметил, что на ремонт шоссе может уйти в худшем случае до двух месяцев.

Причины возгорания на автомагистрали в настоящее время устанавливаются. Но мер Атланты Касим Рид уже поспешил заверить горожан и всю американскую общественность, что это не была террористическая акция.

Текст: Е. Скобелева