США: Масштабный пожар уничтожил часть шоссе в Атланте
Крупный пожар испепелил большой отрезок шоссейной дороги в американском городе Атланта, расположенном на юго-востоке Соединенных Штатов. По данным местной полиции, инцидент терактом не является.
Пожар на автомагистрали Interstate 85 в Атланте, штат
Джорджия, США, охвативший огромную площадь дорожного полотна, практически
превратил в руину часть шоссе. В связи с масштабным пожаром в округе Фултон местные
власти объявили чрезвычайное положение. Из-за бушующей на отрезке скоростной
дороги стихии движение на автомагистрали оказалось парализованным.
После того, как пламя было потушено, губернатор штата Джорджия Натан Дил выступил с заявлением перед жителями региона: «Держава мобилизует все имеющиеся ресурсы для обеспечения гражданской безопасности и минимизации сбоев трафика. Оценка повреждений моста продолжается. По этой причине мы призываем общественность избегать участка, где произошло ЧП. Мы будем держать общественность в курсе всей информации, которая будет поступать с места, и уведомим об альтернативных маршрутах». Также чиновник отметил, что на ремонт шоссе может уйти в худшем случае до двух месяцев.
Причины возгорания на автомагистрали в настоящее время устанавливаются. Но мер Атланты Касим Рид уже поспешил заверить горожан и всю американскую общественность, что это не была террористическая акция.
Текст: Е. Скобелева