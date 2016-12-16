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Монолитный фундамент

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Монолитный фундамент

16.12.2016 14:00 / Общество / Прочли: 105 человек

Монолитный фундамент представляет собой основание, которое выполнено из цельных монолитных плит, занимающих все площадь будущего сооружения. 

Подобный вариант фундамента идеально подходит для возведения объектов, которые находятся в непосредственной близости от просадочных и пучинистых грунтов, а также грунтовых вод. Одной из главных особенностей монолитного фундамента является наличие своеобразной песчаной подушки, которая, как правило, укрепляется гравием. Сам монолитный фундамент является бетонной подушкой, предохраняющей подвальные и цокольные помещения, а также первые этажи сооружений от возможного неблагоприятного воздействия окружающей среды. Заказывайте монолитную плиту у профессионалов как компания ООО "ДЕРЕВЯНЫЧ", инфо по ссылке http://derevyanich.ru/fundament-plita-monolitnaya.

Устройство монолитного фундамента

Для устройства данного типа фундамента используется различная строительная техника. В частности, укладка данного основания предусматривает применение бульдозеров, миксеров для перемешивания бетона и т.д. Кроме того, для устройства монолитного фундамента понадобятся столярные приспособления, шнуры для разметки, нивелиры, различные модификации лопат и множество других инструментов. В целом укладка такого типа фундамента на порядок быстрее, чем устройство любого другого вида основания для строительных конструкций. Использование стандартных монолитных железобетонных плит позволяет существенно ускорить строительных процесс.

Преимущества

Высокая скорость строительства – не единственный плюс монолитного фундамента. Отсутствие длительных и сложных подготовительных строительных работ также существенно снижает стоимость всей конструкции. К преимуществам стоит отнести и тот факт, что возведение подобного основания не требует наличия особых навыков и знаний. Для этого понадобится лишь специальная техника.

Еще один плюс – неподверженность монолитных фундаментов сезонным изменения грунта. Именно поэтому подобные основания возводятся в непосредственной близости от грунтовый вод. При промерзании почвы конструкция монолитного фундамента будет подниматься вместе со зданием. Следовательно, весной при потеплении конструкция также будет опускаться вместе с сооружением.

К плюсам можно отнести и высокий уровень прочности. Благодаря тому, что конструкция фундамента является монолитной, он практически не подвержен деформации. Это связано с тем, что плита основания не имеет швов, стыков и любых других скрепляющих элементов, которые могли бы стать слабым местом.

SUN RESIDENCE GROUP (ex «ДЕРЕВЯНЫЧ») – http://derevyanich.ru/

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