ЧП в Саратовской области: обрушился мост через реку, когда по нему проезжал грузовой поезд

В результате обрушения металлической конструкции два вагона-зерновоза упали в воду с высоты 8 метров. Еще два вагона опрокинулись в кювет, один – сошел с рельсов. В инциденте никто не пострадал, угроза экологической безопасности отсутствует.



Участок железной дороги, где упал мост, - внутрипромысловый, по нему ходят только грузовые составы. Для устранения последствий схода вагонов на место отправлены восстановительные поезда со станций Сенная и Саратов-2. Грузовые железнодорожные составы на время проведения ремонта будут объезжать данный участок.

По предварительным данным, причиной схода вагонов стало частичное разрушение моста. Организована проверка по исполнению законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

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А. Замятина