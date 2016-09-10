ЧП в Саратовской области: обрушился мост через реку, когда по нему проезжал грузовой поезд
По факту обрушение железнодорожного моста в Петровском районе проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства инцидента. ЧП произошло после полудня 9 сентября на перегоне Аткарск – Петровск. По мосту через реку Березовка ехал грузовой состав из 16 вагонов.
В результате обрушения металлической конструкции два
вагона-зерновоза упали в воду с высоты 8 метров. Еще два вагона опрокинулись в
кювет, один – сошел с рельсов. В инциденте никто не пострадал, угроза
экологической безопасности отсутствует.
Участок железной дороги, где упал мост, -
внутрипромысловый, по нему ходят только грузовые составы. Для устранения
последствий схода вагонов на место отправлены восстановительные поезда со
станций Сенная и Саратов-2. Грузовые железнодорожные составы на время
проведения ремонта будут объезжать данный участок.
По предварительным данным, причиной схода вагонов стало
частичное разрушение моста. Организована проверка по исполнению законодательства
о безопасности движения железнодорожного транспорта.
Текст:
А. Замятина