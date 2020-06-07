В России возможно достачно резкое подорожание черного хлеба

Напомним, что ранее Минсельхоз РФ отметил, что в прошлом году урожай ржи оказался минимальным за полвека. Он составил 1,429 миллион тонн зерна.



Обратим внимание на главу управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитика Минсельхоза Рудольфа Булавина. Он отметил, что средняя цена ржи увеличилась на 43%. Да и цена закупок - на 44%.

Что касается роста стоимости, он идет одновременно со снижением объемов торговли.

Сейчас в России увеличатся закупки ржи и Белоруссии. Ржаная мука заменяться мукой второго сорта.

Обратим внимание на то, что президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон говорил, что в России цены ржаной хлеб в 2020 году вырасли на 6,5-7%.

Помимо низкого урожая на стоимость хлеба сильно повлияют рост НДС, повышение арендных ставок и подорожание горюче-смазочных материалов.

Эксперты сошлись во мнении, что в России произойдёт снижение спроса на хлеб из ржаной муки. Что касается рыночных механизмов, то они отыграют ситуацию. Рост цен окажется не настолько катастрофическим, как ожидается.

Текст: Т. Сокот



