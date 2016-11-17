Происшествие на МКАД: между собой столкнулись грузовик и бронетранспортер

Сегодня на юго-восточной части МКАД столкнулись между собой грузовик и БТР. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Это сообщение правоохранительных органов столицы.







В СМИ о случившемся представлена следующая информация: - "столкновение бронетранспортера и грузовика произошло на внутренней стороне 31-го км МКАД, пострадавших нет. По предварительным данным, БТР принадлежит Росгвардии".





Авария на кольцевой дороге стала причиной образования серьезного затора.





Текст:

Т. Сокот



