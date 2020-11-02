Как готовились к шторму Филиппины?









Но в этом году приготовления были осложнены вирусом Covid-19, от которого пострадали уже 380 739 человек. Этот вирус привел к 7 221 смертельному исходу на Филиппинах.





Глава гражданской обороны Рикардо Джалад сказал, что около 347000 человек эвакуированы, уменьшив цифру в миллион, которую он назвал перед ураганом.





Текст: Т. Сокот



