Глазные линзы: как избежать инфекций?



Согласно исследованиям, около трети людей признают, что используют один и тот же раствор для глазных линз несколько раз подряд. Из-за этого грибок и бактерии появляются на линзах незамедлительно. Чтобы избежать распространения бактерий, каждый раз используйте свежий раствор для линз, а также промывайте футляр и тщательно его высушивайте. Подобрать правильный раствор для линз и, собственно, сами линзы, по адекватной цене можно на сайте http://www.linzshop.ru

Далее проследуют несколько советов, которые помогут избежать дискомфорта в глазах при ношении линз.

Прикасайтесь к линзам только чистыми руками. На протяжении дня на руках человека скапливается определенное количество бактерий, и если от них не избавиться с помощью мыла, они вполне могут оказаться на поверхности глазных линз. Чтобы не подвергаться риску заражения, тщательно мойте руки перед сменой линз.

Вода – плохая замена раствору для линз. Чтобы быстро очистить глазные линзы от загрязнения, крайне не рекомендуется использовать воду. Также нельзя протирать линзы с помощью слюны. Дело в том, что ни вода, ни слюна не обладают стерильностью, и их использование лишь способствует распространению глазных инфекций.

Глазам нужен отдых! Долгая работа за компьютером очень утомляет глаза, так как человек продолжительное время смотрит в одну точку и при этом редко моргает. Из-за этого поверхность глаза остается сухой, что вызывает дискомфорт. Выход – моргайте как можно чаще, а в особо сложных случаях закапывайте глазные капли.

Вовремя меняйте глазные линзы. Каждая пара линз рассчитана лишь на определенное время использования, по истечению которого следует обязательно сменить глазные линзы. Об этом обычно пишут в инструкциях к линзам, также о времени ношения можно узнать у врача-специалиста.

Итак, в правильной заботе о глазах и глазных линзах нет ничего сложного. Однако если Вы все еще испытываете неприятные ощущения в глазах, лучше обратиться к врачу.