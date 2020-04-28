Где Ким Чен Ын?

Где северокорейский лидер Ким Чен Ын? Почему он отсутствовал 15 апреля на день Дня Солнца. Почему его не было на день рождении его дедушки - основателя Северной Кореи? Он также не появился в субботу, когда представители его вооруженных сил праздновали 88-ю годовщину со дня рождения Народно-революционной армии Кореи (KPRA).



По мере распространения слухов появились сообщения о том, что соседний Китай направил делегацию, в которую вошли медицинские эксперты, в Северную Корею.

Текст: Т. Сокот



