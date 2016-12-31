Британские журналисты разузнали, кому достанется наследство покойного Джорджа Майкла

Юристы отошедшего в мир иной популярного британского исполнителя Джорджа Майкла уже огласили список его наследников. Как оказалось, почти половину накопленного на протяжении всей жизни состояния усопший артист завещал своей старшей сестре, а по совместительству его личному парикмахеру. Весь сколоченный поп-певцом капитал эксперты оценивают в 105 миллионов фунтов стерлингов, его же 55-летней сестре по имени Мелани отойдет доля в 50 миллионов.



Женщина, парикмахер по профессии, стригла брата на протяжении всей его карьеры, ездила с ним в турне в Китай в 80-х годах, непродолжительный период времени также была его персональным гримером, и вообще, всячески поддерживала. Именно авторству сестры певца принадлежат его стильные прически тех годов.

Кроме того, в перечень наследников Джорджа Майкла вошла вторая его старшая сестра, 57-летняя Йода. Ранее таблоиды предполагали, что унаследовать имущество поп-звезды могут горячо любимые им крестники.

Напомним, талантливый музыкант скончался 26 декабря в своем доме в британском графстве Оксфордшир в возрасте 53 лет. Его менеджер сообщил, что причиной смерти назван сердечный приступ.

Текст: Е. Скобелева