В Перми водитель маршрутки высадил ребенка в лесу в 20-градусный мороз





Текст: Е. Скобелева

Свидетельницей происходившего в 77-й маршрутке стала молодая женщина, которая и поделилась одолевавшими ее по этому поводу эмоциями в соцсети. Пользовательница изложила историю в Интернете, и та получила широкий резонанс. Теперь по факту высадки ребенка из автобуса в сильный мороз (да еще в лесу) проводится служебная проверка компанией-перевозчиком. Отвечающая за данный маршрут фирма "Дизель" обещает: в случае, если водитель действительно виноват (последний утверждает, якобы высаживал ребенка не в лесополосе, а на следующей за пропущенной остановке), он будет наказан.