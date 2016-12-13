В Перми водитель маршрутки высадил ребенка в лесу в 20-градусный мороз
13.12.2016 11:49 / Происшествия / Прочли: 141 человек
В Перми набирает оборотов "маршруточный" скандал: шофер маршрутного автобуса высадил маленького пассажира самого в темное время суток в лесу, при том, что отметка термометров в тот день опустилась ниже 20 градусов со знаком "минус". Горожане не выбирают слов, выражая в социальных сетях свое недовольство таким поступком водителя.
В популярных среди жителей Пермского края социальных сетях оживленно обсуждают вопиющий случай, связанный с автобусными перевозками. Мальчик восьми-девяти лет попросил водителя общественного транспорта остановиться на остановке в микрорайоне Чапаевский, но "водила" то ли не услышал, то ли проигнорировал просьбу. Тогда ребенок младшего школьного возраста закричал, что ему нужно выходить, но шофер не обратил на это внимание и продолжал движение. Лишь после того, как к водителю обратилась кондуктор, машина остановилась и двери распахнулись.
Но получилось так, что вместо остановки маленького пассажира высадили уже... в лесопосадке. При том, что на улице держался двадцатиградусный мороз.
Свидетельницей происходившего в 77-й маршрутке стала молодая женщина, которая и поделилась одолевавшими ее по этому поводу эмоциями в соцсети. Пользовательница изложила историю в Интернете, и та получила широкий резонанс. Теперь по факту высадки ребенка из автобуса в сильный мороз (да еще в лесу) проводится служебная проверка компанией-перевозчиком. Отвечающая за данный маршрут фирма "Дизель" обещает: в случае, если водитель действительно виноват (последний утверждает, якобы высаживал ребенка не в лесополосе, а на следующей за пропущенной остановке), он будет наказан.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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