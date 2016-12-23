В Италии ликвидировали "берлинского" террориста





До этого упомянутый субъект "засветился" на территории Дании: сотрудники датской полиции уведомили немецких колег, что человек, внешность которого полностью подпадает под описание преступника, реализовавшего теракт с грузовиком в Берлине, пребывает в Датском Королевстве, а именно скрывается в городе Ольборг.





Напомним, 19 декабря грузовик на большой скорости въехал в толпу берлинцев на праздничной ярмарке. Создавалось впечатление, что находящийся за рулем намеренно давит людей, и позднее оно подтвердилось: инцидент оказался не дорожно-транспортным происшествиеем, а терактом. Вследствие террористической атаки под колесами многотонной машины погибли 12 человек, еще до пяти десятков оказались в больнице с увечьями.





Боевик, реализовавший теракт, с места преступления скрылся, а в кабине грузовика берлинские правоохранители нашли мертвым водителя, работавшего в компании по перевозкам, чьей собственностью являлась фура.





Позднее власти Германии выступили с официальным заявлением, что произошедшее было терактом. Ответственность за кровавую акцию возложила на себя террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в РФ.



