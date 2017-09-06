Северо-корейский кризис: ядерные испытания спровоцировали оползни

Недавнее ядерное испытание Северной Кореи, похоже, вызвало несколько оползней. Общественности обнародованы первые спутниковые снимки, на которых отчетливо видно последствия случившегося.



Напомним, что испытание в воскресенье проходило под землей на горном месте Пунги-ри.

Группа анализа “ 38 Север” опубликовала фотографии, которые показывают «более многочисленные и широко распространенные» нарушения, нежели были раньше. Это испытание спровоцировало мощное колебание в пределах 6,3 мм. Оно было ощутимо даже через границу в Китае.

Северная Корея провела шесть ядерных испытаний в Пунги-ри. Все они проходили в системе туннелей, которые были вырыты под горным районом.

Представители группы анализа “ 38 Север” обратили внимание общественности на последние фотографии, которые были сделаны на следующий день после последнего испытания. На них отчетливо видны оползни. Было сообщено, что во многочисленных районах подымался гравий, осыпь и все это из-за толчков.

Нарушения произошли вблизи горы Мантап. Это самая высокая точка на полигоне.

Некоторые эксперты считают, что ядерные испытания привели к краху подземного туннеля в Пунги-ри.

Текст: Т. Сокот



