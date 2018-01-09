Необычное природное явление в нацпарке США:в лед вмерзли аллигаторы

В общем, в американском штате Северная Каролина наступили сильные морозы.



Случившееся прокомментировали сотрудники парка. Они сообщили, что рептилии в порядке, то есть, они таким образом просто впали в спячку и снова оживут. Это произойдет тогда, когда немного повысится температура.

Обратим внимание, что погибнуть животным помогает тот факт, что они вмерзли в лед. Кстати, рептилии предварительно высунули из воды пасть. Этот факт отчетливо запечатлен на видео.

Текст: Т. Сокот



