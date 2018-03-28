На протяжении всего нескольких часов у Командорских островов произошло два землетрясения

Сейсмологи сообщили следующее: - "сейсмическое событие произошло во вторник днём по местному времени. Его эпицентр находился в Беринговом море между Командорскими островами Медный и Беринга на глубине 35 километров в 88 километрах восточнее села Никольское Алеутского района Камчатского края".







Специалисты обратили внимание общественности на тот момент, что это было второе землетрясение на протяжении всего нескольких часов.

Текст: Т. Сокот



