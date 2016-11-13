В сложных метеоусловиях аэропорты Москвы сработали без сбоев

Все службы московских аэропортов сегодня продолжают свою работу штатно и без сбоев, невзирая на сложные погодные условия. Это сообщение пресс-службы Министерства транспорта РФ.







В Минтрансе сообщили следующее: - "За прошедшую ночь в московских аэропортах уходов воздушных судов на запасные аэродромы и длительных задержек в связи со сложными метеоусловиями зафиксировано не было. Все службы сработали штатно и без сбоев".





Здесь также обратили внимание на то, что "наблюдались незначительные задержки в отправлении рейсов (до 40-60 минут)".





Обратим внимание на то, что на протяжении последних двух суток в Москве выпало приблизительно 52% месячной нормы осадков.





Синоптики сообщили, что Москва находится под влиянием циклона. Погода в столице облачная и снежная.





В Минтрансе сообщили, что взлетные полосы до сих продолжают очищать от снега и наледи. Они обрабатываются антигололедными реагентами. Самолеты, прежде как отправятся, поливают противообледенительной жидкостью.





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Т. Сокот



